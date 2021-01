Tempesta di neve Filomena travolge la Spagna, allerta rossa

Allerta rossa in tutta la Spagna per la tempesta Filomena che sta portando neve e gelo. A Madrid, una delle zone più colpite, sono previsti 20 centimetri di neve nelle prossime 24 ore. La nevicata cominciata la scorsa notte nella capitale spagnola è, secondo i media locali, la più forte degli ultimi 40 anni. E le temperature potrebbero scendere fino a -12 gradi.

Alcuni parchi della città sono stati chiusi per precauzione e diverse auto sono rimaste bloccate in autostrada per ore.



Calcio: tempesta di neve, rinviata Atletico-Athletic Bilbao. Baschi non sono riusciti a raggiungere Madrid - La sfida valida per la 18/a giornata della Liga tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della tempesta di neve che ha colpito Madrid in queste ore. «Di fronte alla situazione eccezionale causata dalla tempesta che sta attraversando gran parte della penisola iberica, che ha causato la chiusura dell’aeroporto di Madrid-Barajas per tutta la giornata di oggi e l’impossibilità di avere un campo di gioco in condizioni ottimali. La Liga, dopo aver consultato i due club, ha deciso la sospensione dell’incontro tra Atlètico Madrid e Athletic Bilbao», si legge in una nota della lega di calcio spagnola. La data di riprogrammazione dell’incontro verrà comunicata «nei prossimi giorni», secondo la Liga. Ieri la squadra basca non è potuta atterrare a Madrid a causa della tempesta di neve ed ha dovuto far rientro a Bilbao in prima serata.

La tempesta di neve che ha colpito la Spagna ieri è considerata la peggiore degli ultimi 50 anni, ed ha causato il caos nel paese, lasciando centinaia di automobilisti bloccati, l'aeroporto di Madrid chiuso e un paese paralizzato.