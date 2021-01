Incidente tra due camion in A1: feriti gli autisti. Coda di 7 km tra Fidenza e Parma

Uno scontro tra due camion prima dell'alba in A1, tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. L'incidente alle 5.30, e subito sul posto sono arrivate le ambulanze inviate dal 118, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico.

Trasportati al Maggiore in condizione di media gravità i due autisti.

Per la rimozione dei mezzi, ancora alle 9 si registravano 7 km di coda in aumento sulla A1, dove, tra Fidenza e Parma.

Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.“