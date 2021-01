Jake lo sciamano non mangia in cella: "Solo cibo bio"

Jake Chansley, noto come Jake Angeli, lo sciamano della setta complottista QAnon simbolo dell’assalto al Congresso, rifiuta di mangiare da quando è stato arrestato sabato scorso. Il suo avvocato Gerald Williams ha riferito che il suo cliente ha una dieta ristretta ma non sa se per ragioni religiose o motivi di salute. La madre Martha Chansley invece ha spiegato ai reporter che il figlio ha una dieta severa e «sta male se non mangia cibo organico». Il giudice Deborah Fine, che ha fissato un’udienza per venerdì, ha chiesto di risolvere il problema, ammonendo che il detenuto «deve mangiare».

Chansley era stato stato arrestato tre giorni fa e incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei palazzi del Congresso. Con Angeli, più volte ripreso a Capitol Hill il 6 gennaio con in testa un cappello di pelliccia e corna da vichingo, sono stati incriminati anche Adam Johnson, fotografato con sottobraccio il podio della Speaker Nancy Pelosi, e Derrick Evans, deputato statale della West Virginia.