Conte da Mattarella per un incontro "interlocutorio", poi torna a Palazzo Chigi

Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro interlocutorio, fanno sapere fonti di maggioranza, che però potrebbe aprire uno spiraglio per evitare la crisi di governo.

Dopo l’astensione delle ministre Iv sul Recovery e in vista della conferenza stampa di Matteo Renzi oggi alle 17,30, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilità rivolti sia all’indirizzo del premier sia di Matteo Renzi. «Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi», chiede il leader Pd Nicola Zingaretti convinto che sia ancora possibile rilanciare l’azione di questo esecutivo con un nuovo patto di maggioranza.



Nel primo pomeriggio Conte sale al Quirinale e forse questo è il segnale che uno spiraglio è ancora aperto. Ma la partita è certo ancora lunga e delicata. E in tanti chiedono di fermarsi prima del baratro. Stamattina anche una delegazione di operai Whirlpool, ricevuta a Palazzo Chigi, ha detto al premier che «una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo». E Conte si è mostrato consapevole che una crisi di governo in questo momento sarebbe «incomprensibile».



«Dobbiamo tutti fare un passo indietro per il bene del paese», è l’invito di Luigi Di Maio per evitare lo showdown. E Beppe Grillo rilancia una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione del deputato M5S Giorgio Trizzino con un appello a fare «insieme un patto tra tutti i partiti». «Lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese», sostiene il fondatore M5S precisando poco dopo che «è sottinteso che il governo è di Conte».