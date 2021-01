Siria, una Ong: "Almeno 23 morti nei raid aerei israeliani"

Almeno 23 persone sono rimaste uccise la scorsa notte in raid aerei israeliani contro posizioni e depositi di armi e munizioni nell’est della Siria, secondo quanto denuncia stamani l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). «La seconda ondata di raid israeliani quest’anno ha ucciso 23 persone», scrive l’ong.

L’ultima ondata di attacchi - che prendono di mira le forze filo-iraniane - si era verificata la notte del 7 gennaio a sud di Damasco. nel corso del 2020 Israele ha colpito una cinquantina di obiettivi in Siria, secondo il rapporto annuale delle forze armate dello Stato ebraico.

