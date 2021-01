Capitale della cultura 2022: sfida a 10 città Lunedì la decisione

Ancona ha presentato questa mattina il progetto di Capitale Italiana della Cultura 2022 con il tema «Ancona tra l’altro» declinato in «Altro come Incontro, «Altro come Trauma» e «Altro come Cura».

Salgono a dieci città le candidate a capitale della cultura 2022e Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra.

La Commissione di esperti nominata dal Mibact e presieduta dal professor Stefano Baia Curioni oggi e domani è impegnata ad ascoltare ciascuna proposta e lunedì 18 gennaio comunicherà al ministro Dario Franceschini il nome della città vincitrice.