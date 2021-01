Ecco il nuovo decreto firmato da Conte: Emilia Romagna ancora arancione, spostamenti fra regioni vietati, sci fermo fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid..Gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18: il governo conferma la stretta nel nuovo Dpcm approvato per fermare i contagi da Covid-19 in vigore dal 16 gennaio.

Permane l’obbligo del distanziamento di un metro e dell’uso della mascherina anche all’aperto, ad eccezione di chi sta svolgendo attività fisica, dei bambini sotto i 6 anni e dei disabili con particolari problematiche. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina e lo stop agli spostamenti tra Regioni in entrata e in uscita fino al 15 febbraio (ecco il modulo di autocertificazione da scaricare). Il servizio di apertura di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura "è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata".

Torna la didattica in presenza per le scuole superiori, ad eccezione delle Regioni rosse, almeno al 50% e fino al 75%. Confermata la chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 5 del mattino seguente, così come "dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico", mentre è consentita fino alle 22 la ristorazione d’asporto con divieto di consumazione nelle adiacenze. Rimane "consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati".

Limitazioni anche per gli incontri privati nelle Regioni in fascia gialla: "lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". Il trasporto pubblico locale è invece limitato al 50%. Misure più stringenti nelle "aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto", così come in quelle di "massima gravità". In queste situazioni bar e ristoranti resteranno chiusi, con una stretta maggiore nello scenario più grave sulla scuola, che a quel punto prevede la didattica a distanza al 100%.

Arancioni e rosse

L'Emilia Romagna resta arancione. Tre regioni rosse e le 12 arancioni (Leggi e guarda)

Confini regionali, comunali e spostamenti (Ecco il modulo di autocertificazione da scaricare)

«Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Non si potranno superare i confini anche se le regioni sono in fascia gialla. Fino al 15 febbraio è dunque vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. E se si è in una regione in fascia arancione è vietato andare nella seconda casa fuori comune. L’unica deroga riguarda motivi di urgenza, ad esempio la riparazione di un guasto oppure per recuperare oggetti o materiale indispensabile. Spostamento limitato all'urgenza. Resta la deroga sugli «spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Visite ad amici e parenti

Nelle regioni in fascia gialla «lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio regionale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Divieto di asporto

Nelle regioni arancioni rosse o arancioni bar e ristoranti rimangono chiusi, in quelle gialle potranno invece aprire fino alle 18 sempre con la regola di massimo quattro persone al tavolo. Dopo le 18 è sempre consentita la consegna a domicilio, ma per i bar sarà vietato l’asporto. Rimane «consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

Musei e cinema

I musei e le mostre sono aperti «dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi» e con ingressi contingentati. Ancora chiusi rimangono i cinema e i teatri.

La fascia bianca

Nelle regioni con livello di rischio basso, con incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» scatta la fascia bianca e tutte le attività potranno essere aperte.

Il testo completo del decreto (Clicca qui)