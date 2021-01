Ecco la ricetta per il lunedì più triste dell'anno (ossia domani)

Arriva la «ricetta» per sconfiggere il «Blue Monday», il giorno più triste dell’anno, in calendario il terzo lunedì di gennaio e il «Winter Blues», sensazione di tristezza e stanchezza associate al freddo e alle buie giornate d’inverno. A proporre i rimedi per affrontare lo stato d’animo è l'Associazione tecnico scientifica dell’alimentazione, nutrizione e dietetica (Ansad) indicando una serie di alimenti e nutrienti per recuperare energia e buonumore.

Con lo studio del fenomeno emerge, secondo una recente ricerca promossa da Almond Board of California, che l’inverno è la stagione in cui gli italiani si sentono più stanchi con solo uno su sette che dichiara di sentirsi al massimo delle proprie energie e più del 50% con le batterie cariche a metà o meno.

L’alimentazione consigliata dagli esperti per il periodo considerato è di inserire nella propria alimentazione le mandorle, che contenendo niacina (vitamina B3), acido folico e ferro con una ricchezza di riboflavina (vitamina B2) e magnesio, contribuiscono a ridurre stanchezza e affaticamento. Vengono inoltre suggeriti i pesci grassi che contengo i grassi denominati omega-3 utili a mantenere la normale funzione cardiaca, la pressione sanguigna e a controllare il livello di trigliceridi. Nell’elenco proposto anche le verdure e ortaggi di colore verde perchè contengono in particolare vitamina C, che aiuta ad aumentare l’assorbimento di ferro a livello intestinale. E’ consigliato lo yogurt perchè fornisce molti nutrienti tra cui proteine, fosforo, calcio e vitamina B2 (riboflavina). Si segnala di non dimenticare l’acqua.