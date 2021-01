Dopo la replica di Conte in Senato ora le dichiarazioni di voto, stasera la votazione sulla fiducia

Si è conclusa la replica del presidente del consiglio Giuseppe Conte in Senato. Fra poco le dichiarazioni di voto.

«Noi pensiamo che il suo governo non sia il più bello e il migliore del mondo» e «lei ha cambiato tre maggioranze per rimanere dove è». Matteo Renzi mette subito le carte in tavola. E al contrario di Conte, che non lo ha mai nominato in Parlamento, il leader di IV guarda in faccia il premier e «in modo liberatorio e tranquillo», prende la parola al Senato e affonda: «Lei ha avuto paura di salire al Quirinale, perchè ha scelto un arrocco che farà comodo a lei ma certo non alle istituzioni». Invece «ora o mai più» bisognava scegliere, «fare un passo in avanti» invece di «preoccuparsi di piazzare qualcuno al posto giusto o garantire qualche poltrona», non risparmia colpi Renzi, di certo anche parlando al Pd. Senza però nulla dire su quello che farà Iv di qui a breve - come aveva fatto stamattina l’ex ministra Bellanova annunciando l'astensione - Renzi gela Conte: «Non avrete 161 voti, ma vi auguro di avere una maggioranza. Che sia raccogliticcia è sicuro, perché dovete fare presto».



L’attesa è ora tutta per la strada che sceglierà di prendere Conte, che nel suo intervento di stamattina per primo aveva ammesso: «i numeri oggi sono ancora più importanti ma quello che conta è la qualità del progetto». Proprio quanto ai numeri, sul quadernetto di Maurizio Gasparri - un veterano delle conte in Parlamento - , il pallottoliere per Conte si ferma a quota 155 e Forza Italia sarà compatta. Perché la voce che corre in Senato - mentre i lavori sono stati interrotti per la sanificazione dell’Aula prima dello show down del premier - è che potrebbero essere 2 e forse 4 gli azzurri che - come ieri Renata Polverini (su cui oggi si è abbattuto un pesante gossip oltre alle critiche politiche) - potrebbero invece diventare volenterosi-costruttori.



Si aspetta infine il discorso dell’altro Matteo: Salvini, che alla fine dell’ennesima riunione del centrodestra chiosa: «Se continuano a dare numeri falsi vuol dire che sono preoccupati». Ma che il numero sia 155 (o 158, come qualcuno dice) il vero tema è che la fiducia probabilmente incassata stasera da Conte certificherà una maggioranza relativa e non assoluta. Quindi nei prossimi giorni il premier dovrà continuare a cercare stabilità, attraendo i volenterosi con le promesse chiave fatte ieri e oggi in Parlamento: legge elettorale proporzionale, rimpasto, una nuova lista Conte in grado di garantire seggi e progetto politico.

La replica di Conte: «Un tema toccato dalla senatrice Drago è il calo demografico: è un problema serissimo, è uno dei cali tra i più severi degli ultimi anni. Anni fa in Germania successe la stessa cosa. Se non interveniamo adesso in tempo, rischiamo di compromettere il futuro dei nostri figli. Occorrono investimenti economici strutturati, dobbiamo investire sul futuro e non possiamo farlo creando una crisi di governo o cercando di far cadere un governo. Da luglio partirà tra l’altro la riforma dell’assegno unico mensile per oltre 12 milioni di bambini, un progetto avviato dalla ministra di Iv Bonetti». Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato.

«Un intero capitolo del Recovery è dedicato all’istruzione. La curva epidemiologica non accenna a migliorare. Ci preoccupa ma continueremo a fare di tutto, l'obiettivo è la didattica in presenza». «Molte osservazioni hanno riguardato il nostro calo del Pil e la consistenza dei ristori. Non corrisponde affatto al vero che l’Italia sia prima per caduta più forte del Pil. Nonostante siamo stati colpiti per primi dalla pandemia nei primi tre trimestre del 2020 il calo tendenziale del Pil è stato lo stesso che in Francia, inferiore alla Spagna e al Regno Unito».

«E' chiaro che sulla giustizia abbiamo una delle riforme strutturali che ci attende, è uno degli oggetti delle raccomandazioni europee. Intanto è stato programmato l’aumento della dotazione organizzata dei magistrati di 600 unità. Nel Recovery troverete uno stanziamento di 1,3 miliardi per rendere più spedita la nostra giustizia e per smaltire l’arretrato».

Avete ritenuto che la cabina di regia non era accettabile? Ma quando mai non è stata discussa? Il risultato è che ora dobbiamo affrettarci e il lavoro è urgente, perchè ce lo chiede anche l’Ue. Quando si sceglie la via del dialogo, e voi lo sapete, non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto avete scelto la strada dell’aggressione e degli attacchi mediatici, avete cominciato a parlare fuori e non dentro. La rispettiamo ma possiamo dire che forse non è la scelta migliore negli interessi del Paese?».

«Certo c'è un problema di numeri: se non ci sono il governo va a casa, non va avanti. Stavamo già lavorando sul patto di fine legislatura. Subito dopo l’eventuale fiducia valuteremo un tema di cui stavamo già discutendo: come rafforzare la squadra di governo».

"Può un governo davanti a una pandemia a una situazione drammatica fare dell’emergenza la sua unica ragione di esistenza? Non può essere solo dover fronteggiare l’emergenza a tenere in piedi un governo ma le scelte, i provvedimenti, la visione di futuro. Poteva un governo nella gestione della più rilevante mole di risorse esautorare se stesso e il Parlamento per affidare tutto a un gruppo di manager?". Lo ha detto la senatrice e ministra dimissionaria di Italia Viva, Teresa Bellanova, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia al Governo.