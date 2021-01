Schianto tra ambulanza e tir a Campegine: 4 feriti, grave dottoressa

Quattro persone, medico, infermiere e due volontari della Croce Rossa di Piacenza, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto alle 5.40 in A1 a Campegine, in direzione Nord.

L’equipaggio stava rientrando con l'ambulanza dall’ospedale di Bologna, dove erano arrivati con un paziente alcune ore prima, quando avrebbero tamponato un mezzo pesante che li precedeva.

Ad avere la peggio il medico, una donna di 41 anni: è stata estratta dai vigili del fuoco di Reggio Emilia e in un primo momento le sue condizioni sembravano gravissime, poi sono migliorate nel corso delle ore ed ora è fuori pericolo di vita.

Meno gravi ma serie le ferite riportate dagli altri membri dell’equipaggio, tutti condotti in ospedale a Reggio Emilia da ambulanze ed automedica: si tratta di un 22enne e di un 38enne e di una donna di 57 anni. Illeso il conducente del tir. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord.