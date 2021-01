Maturità: ci sarà un maxi-orale e si potrà bocciare

«C'è un forte orientamento a lasciare la maturità 2021 come lo scorso anno, ovvero un maxi orale, con una stretta maggiore sull'ammissione all’esame per incentivare gli studenti a stare sul pezzo. Questo perché c'è una geografia delle aperture che ci sorprende: non è possibile riuscire a gestirla in modo unitario. Il ministro Azzolina sta comunque procedendo a delle consultazioni. Il pd aveva proposto una prova scritta e una orale ma dobbiamo poter dare certezza al personale scolastico e agli studenti e al momento non è possibile garantire a tutti lo stesso numero di giorni di scuola; il rischio è di dover cambiare le carte in tavola all’ultimo momento». A dirlo all’ANSA è Bianca Granato, capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato. La decisione finale assunta ieri sera al termine della riunione di maggioranza è che la ministra Azzolina proceda ad altre consultazioni come richiesto anche dai membri delle due commissioni. L’ordinanza sulla maturità deve uscire entro gennaio.

«Alcuni ragazzi hanno perso quasi un anno di scuola, non ci sono state verifiche attendibili: come si fa a pianificare così il lavoro in vista della maturità?», prosegue la senatrice Granato. Per l’esponente M5S, infine, le prove Invalsi si potrebbero fare al primo ciclo «ma esprimo riserve sul farle al secondo ciclo. Le prove Invalsi possono comunque darci un quadro del danno formativo che si è prodotto», conclude.

