Giustiziato il tycoon condannato per tangenti e bigamia

PECHINO - L’ex banchiere ed ex alto funzionario del Partito comunista cinese Lai Xiaomin, condannato a morte da un tribunale di Tianjin per corruzione e bigamia, è stato giustiziato questa mattina: lo rendono noto i media statali. Lai era accusato tra l’altro di avere intascato tangenti per l’equivalente di 260 milioni di dollari. La parabola discendente del potentissimo capo di China Huarong Asset management è divenuta un simbolo della crociata anti-corruzione del presidente Xi Jinping.

Lai, 58 anni, ex capo di China Huarong Asset management, uno dei quattro colossi finanziari controllati dallo Stato, era stato condannato a morte all’inizio di gennaio. La sua parabola discendente era iniziata nell’aprile del 2018, quando era stato posto sotto inchiesta ed espulso dal Pcc per «gravi violazioni delle regole disciplinari e delle leggi», secondo la formula usata dalla Commissione centrale per l'ispezione disciplinare, la temuta Anticorruzione del Partito comunista cinese.

Gli importi sono «estremamente elevati, le circostanze particolarmente gravi e le intenzioni estremamente dannose», recitava la sentenza di condanna a morte. Ad aggravare la situazione dell’ex banchiere - «il più corrotto tra i corrotti», che è stato anche capo del Dipartimento di supervisione bancaria della Banca centrale cinese - c'era il verdetto di colpevolezza per bigamia: per aver «vissuto a lungo con altre donne», al di fuori del suo matrimonio, con le quali ha avuto «figli illegittimi».