Mattarella: "Subito nuovo governo o il voto"

ROMA - Salta il tavolo di maggioranza, finisce il mandato esplorativo di Roberto Fico che alle 20.30 è salito al Quirinale dove ha restituito il mandato al Capo dello Stato sancendo il fallimento dell'operazione di riavvicinamento dei partiti di maggioranza. "Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza", ha detto il presidente della Camera.

Quindi ha parlato il Presidente Sergio Mattarella: "Dalle consultazioni era emersa come unica possibilità di governo a base politica la maggioranza che sosteneva il gverno precedente ma la verifica ha dato esito negativo. Ora ci sono due strade: dare vita a un nuovo governo adeguato ad affrintare le emergenze, oppure immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata".

Volano gli stracci intanto nella maggioranza. Ecco le dichiarazioni al termine del fallimento:

RENZI «Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato», scrive su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi.

PD «Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo ancor prima che fosse dato l’incarico a Conte e poi la rottura inspiegabile», fanno sapere fonti Pd aggiungendo che Renzi voleva scegliere anche i ministri del Pd.

M5S: «Nessuna volontà di aiutare il Paese nel momento più difficile, nessun interesse verso i cittadini italiani o a lavorare per l’interesse della collettività. Da parte di Matteo Renzi sul tavolo c'era solo la questione delle poltrone. Così facendo ha dimostrato chiaramente che questa era la vera ragione per la quale ha provocato la crisi. Poltrone che ha chiesto, contrariamente a quanto sostenuto in questi giorni. Oltre a chiederle, il senatore di Rignano, voleva decidere anche per conto delle altre forze politiche». E’ quanto dichiara il M5S.

Europeisti «Noi Europeisti siamo stati onorati di partecipare al tavolo di maggioranza e abbiamo constatato che attorno al Presidente Conte si è manifestato un consenso quasi unanime. Siamo sorpresi e preoccupati del fatto che chi ha provocato questa crisi, che ha prodotto la paralisi istituzionale nel momento più grave dell’emergenza sanitaria ed economica, non ha voluto produrre gli sforzi necessari a ricomporla». Lo dichiarano Raffaele Fantetti e Andrea Causin presidente e vice presidente del gruppo Europeisti-Maie-Cd al Senato. «Nella sola giornata di oggi sono decedute 499 persone di Covid. La gente muore mentre le istituzioni sono in stallo. Il Paese - affermano - non merita un simile gesto di grave irresponsabilità specie nella emergenza pandemica, quando invece la politica e le Istituzioni dovrebbero essere impegnate in una efficace operazione di protezione civile e soccorso sanitario».