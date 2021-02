Via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende l’ANSA, a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti, ovvero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione.

coronavirus

salute

salute