Delitto Ciatti: arrestato in Francia il ceceno responsabile del pestaggio

Su attivazione dei Carabinieri del Ros e del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), la polizia francese ha rintracciato e arrestato a Strasburgo in Francia un cittadino ceceno ritenuto responsabile del pestaggio e della morte del giovane Niccolò Ciatti.

L’indagato è stato raggiunto da un Mandato d’arresto europeo. I fatti risalgono al 12 agosto 2017 e sono avvenuti in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Per lo stesso delitto il Mandato di arresto europeo è stato spiccato anche per un altro ceceno, già detenuto in Spagna.