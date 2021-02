San Valentino, l'ordine dal ristorante l'opzione più quotata

E’ l’ordine da un ristorante gourmet (41%) l’opzione più quotata per celebrare la festa degli innamorati, il 14 febbraio, considerando la chiusura serale dei ristoranti per le norme vigenti anti-Covid. E’ quanto emerge da un’indagine di TheFork (app nelle prenotazione online) su un campione dei suoi utenti. I risultati dell’analisi evidenziano, come seconda possibilità di scelta, che il 38% cucinerà a casa e il 19% ordinerà comfort food. Per il 46% degli intervistati, relativamente alla stretta tematica di cibo e amore, il luogo ideale per un primo appuntamento resta il ristorante.

Dalle risposte emerge inoltre che se si potesse scegliere tra celebrare San Valentino mangiando fuori o passando una serata domestica all’insegna della passione, il 75% dei rispondenti preferirebbe la prima opzione. Il 92,4% del campione ha affermato che cucinare o mangiare insieme è stato importante per mantenere rapporti affettivi (sentimentali e non) durante la pandemia. Tra le pietanze preferite e collegate all’amore al primo posto i dessert al cioccolato (35% circa dei rispondenti), seguiti da un piatto di spaghetti da condividere (32%) e al terzo posto fragole e champagne (15%). Viene segnalato dalla ricerca che il 70% dei rispondenti celebrerà San Valentino mentre il restante 30% dichiara di non aver voglia di festeggiare.