"Draghi vuole riformare pubblica amministrazione, fisco e giustizia"

"Il presidente Draghi ci ha illustrato brevemente i pilastri di questo nuovo governo e di questo programma che sta costruendo. Il presidente si definisce come futuro rappresentante di un governo europeista, questa è la priorità assoluta, per il presidente Draghi, e che noi condividiamo". Lo ha detto il deputato Manfred Schullian del gruppo Misto, minoranze linguistiche, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

"Il presidente ci ha illustrato le priorità che intende seguire con questo nuovo governo: la sanità, la campagna vaccinale, l’ambiente, lavoro e imprese - ha aggiunto -, con tutti questi ristori, ha detto, bisogna evitare di erogare contributi a fondo perduto ma di finanziare imprese per metterle in grado di riprendere le attività. Ha annunciato tre tematiche dove intende necessarie le riforme: pubblica amministrazione, fisco e giustizia civile. Non abbiamo parlato di nomi e di composizione di governo".