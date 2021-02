Valanga sopra Sestriere, tra i dispersi il noto alpinista Cimenti

E’ il noto alpinista e sciatore estremo Carlalberto Cimenti, detto 'Cala', 45 anni, sulle montagne di Sestriere (Torino), dove si teme che possano essere stati travolti da una valanga. Con lui è disperso anche il compagno di scalata Patrick Negro.

Scampato alla morte in Pakistan, sul Gasherbrun VII nel luglio 2019, 'Calà Cimenti è conosciuto per le sue imprese non solo in Italia. Nella zona della valanga, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana, stanno operando i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, allertati dai carabinieri.

Cimenti e Negro non danno più notizie dal pomeriggio.

