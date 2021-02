Bonaccini: "Spero non servano acquisti autonomi di vaccini"

"Ogni tipo di acquisti di vaccini deve avere delle autorizzazioni e deve serve una collaborazione leale tra Stato e Regioni. Mi auguro che non ci sia la necessità di fare acquisti singolarmente e autonomamente. Il premier indicato ha detto di voler accelerare la campagna di vaccinazione, è evidente che va tutto di pari passo con la consegna delle dosi. Ci auguriamo che nei prossimi giorni si arrivi alla sottoscrizione dell’accordo tra i medici di medicina generale sul tema di mettere in campo una moltiplicazione di luoghi per irrobustire la campagna". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.

