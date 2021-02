Uccisa a Faenza, l'ex marito di Ilenia disse: "Mando uno a farle la festa"

In almeno un paio di circostanze, uscendo da incontri con l’avvocato civilista, l’ex marito si sarebbe lasciato andare a sfoghi di questo tipo contro la ex moglie: se continua così, prima o poi le mando qualcuno «a farle le festa».

Il particolare è stato riferito da una persona presentatasi spontaneamente in commissariato poco dopo l’omicidio della 46enne Ilenia Fabbri, trovata sgozzata sabato 6 febbraio nella sua abitazione di via Corbara a Faenza (Ravenna).



Secondo quanto riferito da quotidiani locali, la persona in questione aveva ricevuto la confidenza direttamente dall’ex marito della defunta - il 53enne Claudio Nanni ora indagato per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota - nel periodo segnato da un contenzioso civilistico tra i coniugi culminato con l’assegnazione della casa di via Corbara alla donna.

Inoltre la 46enne aveva promosso una causa di lavoro contro l'ex lamentando mancati compensi per 100mila euro legati alla sua collaborazione nell’impresa di famiglia. Altro elemento nuovo uscito nelle ultime ore dalle indagini della polizia coordinate dal Pm Angela Scorza, è l’immagine di una figura scura captata da una telecamera privata non distante dall’abitazione di via Corbara e in un orario compatibile con quello del delitto avvenuto a cavallo delle 6.