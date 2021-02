Sileri: "Risolti i problemi di produzione, i vaccini Pfizer e Moderna stanno arrivando"

«Le iniziali problematiche di produzione sono state superate per i vaccini Pfizer e Moderna ed i vaccini stanno arrivando». Lo ha detto l’ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai1.

«Già nel mese di marzo - ha sottolineato Sileri - avremo più dosi e verranno approvati anche altri vaccini. Quindi saremo in grado di completare le vaccinazioni ai sanitari, agli anziani ed ai fragili. Se però una variante dovesse essere resistente ai vaccini, allora è chiaro che questi andrebbero riprogrammati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus