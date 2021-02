Alpitour sperimenta vacanze "Covid Tested" alle Canarie

Da marzo, il Gruppo Alpitour avvia la prima fase della sperimentazione per le vacanze 'Covid-Tested’: corridoi sicuri verso le Canarie per verificare le misure inserite nelle proposte di viaggio. Una prima risposta concreta alle esigenze delle persone e degli operatori turistici, in vista di una più ampia ripartenza dei flussi e degli spostamenti.

Le Canarie, negli anni '80 primo ponte verso l’estero, l'esotico a portata di mano, diventano la prima meta internazionale raggiungibile con le vacanze 'Covid-Tested’ proposte dal Gruppo Alpitour. Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per le Canarie: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia economicamente sia operativamente, realizzato agli ospiti in resort prima del rientro.

I viaggiatori saranno così rassicurati dalla propria e altrui negatività, oltre a essere alleggeriti di gran parte delle procedure burocratiche e sanitarie per gli spostamenti. I voli Neos inizieranno sabato 27 marzo da Milano Malpensa - il sabato successivo anche da Verona - per Tenerife e Fuerteventura. Le strutture selezionate saranno di Alpitour e Francorosso.