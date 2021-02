Sono 16.424 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.314. Le vittime sono invece 318, mentre ieri erano state 356. Sono 340.247 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di ieri (+0,4%).

