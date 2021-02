Speranza: "Il nuovo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e includerà Pasqua"

«C'è l’impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus.



Il dpcm includerà, dunque, la festività di Pasqua del 5 aprile. La «bussola del nuovo dpcm - ha detto il ministro - sarà la salvaguardia del diritto alla salute».

