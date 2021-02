AstraZeneca, "ritardi per i vaccini legati alla produttività degli impianti"

«Il motivo per cui le forniture dei vaccini sono state minori del previsto, è che le rese (il numero di dosi prodotte per impianto, ndr) sono state più basse. La realizzazione dei vaccini è molto complessa, richiede una fase di 'learning', a volte molto lenta e questo ha un impatto sui volumi": lo ha detto l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, parlando in audizione al Parlamento Ue. Soriot ha anche assicurato che la «schiacciante maggioranza della produzione Ue viene spedita in Ue».

