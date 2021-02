Anche il Molise e la Basilicata verso la "zona rossa"

«La regione Molise ci ha contattato e ha espresso la volontà di andare in zona rossa e in questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta». Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero della Salute.

Dal primo marzo la Basilicata sarà zona rossa. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Vito Bardi, specificando che lo «ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51».