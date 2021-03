AstraZeneca: siamo disposti a cedere le licenze di produzione

AstraZeneca è disposta a «cedere le licenze di produzione (del vaccino anti-Covid ndr) per far sì che si possa accelerare. E’ quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti di produzione non sono solo nostri». Così a Buongiorno, su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia. «Lo stiamo già facendo - ha proseguito - e siamo disposti ad aumentarlo». Per farlo, ha concluso, «abbiamo bisogno di un partner capace di gestire questo processo di produzione, perchè il trasferimento tecnologico non è assolutamente facile, e che abbia capacità di produzione di decine di milioni al mese».

AstraZeneca è in contatto con l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per una possibile autorizzazione del vaccino anti-Covid per gli over 65. «E' una decisione che deve prendere l’Aifa con il ministero della Salute, ma abbiamo dalla Scozia dati aggiuntivi che possono essere utili. In Francia e in Germania si sta già valutando questa ipotesi, vedremo nei prossimi giorni». Alla domanda se il vaccino è indicato per questa fascia d’età, Wittum ha risposto che «basta guardare la scheda tecnica dell’Ema, il vaccino è approvato dai 18 anni».