In Italia 13.114 nuovi casi e 246 morti. Tasso di positività balza a 7,7%

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, che portano il numero complessivo a 97.945

Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo il ministero della Salute, sono 171 (ieri erano 131). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.112 persone, 474 in più rispetto a ieri.

Sono 170.633 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 257.024 di ieri. Il tasso di positività è al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% di ieri.

Somministrazione in un’unica dose del vaccino, senza dunque alcun richiamo, da effettuarsi dopo 6 mesi dalla guarigione da Covid-19. Sarebbe questa l’indicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto apprende l’ANSA, per la vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto Covid-19. Il parere dell’Aifa dovrebbe essere recepito in una nuova circolare da parte del ministero della Salute.