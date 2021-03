La leader della Birmania deposta dal colpo di stato dei militari Aung San Suu Kyi è comparsa in collegamento video davanti al giudice che dovrà processarla per «importazione illegale di walkie-talkie» e «per aver organizzato una protesta durante la pandemia». Lo ha detto il suo avvocato. San Suu Kyi, 75 anni, non appariva in pubblico dal giorno del golpe, il primo febbraio. «Sta bene», ha precisato il legale.

