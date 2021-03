L’ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, è stato condannato dal tribunale di Parigi a tre anni di carcere, di cui 2 sospesi, per corruzione. Il caso era quello relativo al processo intercettazioni del 2014, che lo vedeva imputato anche per traffico di influenza. L’accusa aveva chiesto per Sarkozy 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Insieme a lui sono stati condannati anche l’avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert.

