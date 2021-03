Mbanda' rivede il padre malato, "4 mesi di dura prova"

«Questi 4 mesi ci hanno messo alla prova, non pensavo che la vita potesse essere così dura. Ma oggi finalmente ti ho rivisto. E spero che presto tornerai a camminare. E porterai finalmente tuo nipote al parco, come ho sempre sognato». E’ il messaggio di Maxime Mbandà, azzurro del rugby che durante il lockdown della scorsa primavera ha fatto il volontario sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma: un servizio che lo ha portato a essere premiato dal presidente Mattarella come Cavaliere al merito della Repubblica.

«Fai presto papà che Leone è già pronto nel passeggino, ed è quasi primavera», aggiunge la terza linea delle Zebre di Parma, nel frattempo diventato padre. Mbandà pubblica anche una foto insieme al genitore, ancora ricoverato in ospedale: nei mesi scorsi aveva avuto il Covid in una forma molto pesante.