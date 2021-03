L’Ema ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Lo rende noto la stessa Ema. «Dopo l’approvazione da parte dell’Ema» del vaccino Sputnik V contro il Covid, «saremo pronti a fornire vaccini per 50 milioni di europei a partire da giugno 2021": lo ha dichiarato il capo del Fondo Russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, in una nota dell’ente ripresa dall’agenzia Interfax.