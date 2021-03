La metrò di Mosca prepara il pagamento con il riconoscimento facciale

La metropolitana di Mosca prevede di installare in tutte le stazioni entro la fine dell’anno un sistema di pagamento a distanza basato sul riconoscimento facciale: lo ha annunciato il capo del servizio di sicurezza della metropolitana moscovita, Andrei Kicighin, ripreso dall’agenzia Interfax. Per usare il servizio di pagamento, i passeggeri devono avere un conto in banca russo con i loro dati biometrici, riferisce il Moscow Times citando sempre Kicighin.

A Mosca ci sono già molte telecamere di sicurezza dotate di tecnologia per il riconoscimento facciale e si teme che le autorità possano servirsene anche contro i manifestanti antigovernativi per reprimere il dissenso.

