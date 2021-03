Il Papa a Bagdad (blindata e in lockdown): «Un dovere verso una terra martoriata»

Papa Francesco è arrivato a Baghdad. Inizia così uno storico viaggio del Pontefice, nel segno di Abramo, con due parole d’ordine: "Fraternità e speranza". E' il primo Pontefice nella storia a visitare l’Iraq. Tra i primi impegni, la visita ufficiale dal presidente Barham Salih, e a margine il primo discorso che terrà dinanzi le autorità e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio l’incontro con i vescovi, sacerdoti, religiosi e seminaristi nella chiesa nella Cattedrale Siro-Cattolica di "Nostra Signora della Salvezza" a Baghdad.

"Sono contento di riprendere i viaggi", ha detto il Pontefice durante il tragitto in aereo che lo ha potato a Baghdad. Francesco ha definito emblematica questa vista che "è un dovere verso una terra martoriata da tanti anni", come riporta il sito Vatican News.

E’ una Baghdad blindata quella che sta accogliendo Papa Francesco in questi primi minuti dall’arrivo. Le strade sono costellate da militari e polizia, anche con mezzi blindati. Sorvolano il cielo alcuni elicotteri militari. Subito fuori dall’aeroporto si sono comunque viste piccole folle di persone con bandierine irachene e vaticane e cartelli di 'benvenutò per Papa Francesco. Il resto della città invece è praticamente vuoto, quasi tutti i negozi sono chiusi e non ci sono persone nelle strade. L’Iraq in questi giorni è in lockdown a causa della pandemia.

Il Papa si è spostato dall’aeroporto di Baghdad al Palazzo presidenziale con un’auto blindata, «una Bmw 750, un’auto di sicurezza speciale a prova anti-proiettile». Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena. E' forse la prima volta che in un viaggio internazionale il Papa accetta di salire su un’auto blindata, che comunque è sempre stata messa a disposizione dai Paesi che lo hanno ospitato nelle sue visite.

Papa Francesco ha incontrato, al Palazzo presidenziale di Baghdad, il Presidente dell’Iraq Barham Salih. L’incontro, di carattere privato, si è svolto nello studio del Presidente.

«Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!». E’ il forte appello lanciato dal Papa nel suo primo discorso in Iraq, al governo, al corpo diplomatico e alle autorità civili.

Il Papa ha chiesto al governo dell’Iraq che «si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme questo Paese, nel dialogo, nel confronto franco e sincero, costruttivo; a chi si impegna per la riconciliazione e, per il bene comune, è disposto a mettere da parte i propri interessi. In questi anni l’Iraq ha cercato di mettere le basi per una società democratica. E’ indispensabile in tal senso assicurare la partecipazione di tutti i gruppi politici, sociali e religiosi e garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Nessuno sia considerato cittadino di seconda classe».

«La diversità religiosa, culturale ed etnica, che ha caratterizzato la società irachena per millenni, è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi l’Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anzichè dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia nella vita civile». Lo ha detto il Papa nel discorso alle autorità civili dell’Iraq sottolineando che «la coesistenza fraterna ha bisogno del dialogo paziente e sincero, tutelato dalla giustizia e dal rispetto del diritto. Non è un compito facile: richiede fatica e impegno da parte di tutti per superare rivalità e contrapposizioni, e parlarsi a partire dall’identità più profonda che abbiamo, quella di figli dell’unico Dio e Creatore. In base a questo principio la Santa Sede, in Iraq come altrove, non si stanca di appellarsi alle Autorità competenti perchè concedano a tutte le comunità religiose riconoscimento, rispetto, diritti e protezione».

Il Papa lancia un appello a politici e diplomatici iracheni affinchè siano promotori di uno «spirito di solidarietà fraterna. E’ necessario contrastare la piaga della corruzione, gli abusi di potere e l’illegalità, ma non è sufficiente. Occorre nello stesso tempo edificare la giustizia, far crescere l’onestà, la trasparenza e rafforzare le istituzioni a ciò preposte. In tal modo può crescere la stabilità e svilupparsi una politica sana, capace di offrire a tutti, specialmente ai giovani, così numerosi in questo Paese, la speranza di un avvenire migliore».

Il Papa, nel discorso alle autorità civili dell’Iraq, ha parlato delle ferite inferte all’Iraq dal fondamentalismo. «Tra i tanti che hanno sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza religiosa, e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio», ha detto il Papa parlando della minoranza che è stata presa di mira, assieme ai cristiani, dall’Isis.

Negli scorsi decenni, l’Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, macerie tuttora visibili, e non solo a livello materiale: i danni sono ancora più profondi se si pensa alle ferite dei cuori di tante persone e comunità, che avranno bisogno di anni per guarire». Lo ha detto il Papa nel discorso al governo, al corpo diplomatico e alle autorità civili dell’Iraq.

Il Papa ha ribadito, nel suo primo discorso in Iraq, la necessità di uscire insieme dalla pandemia e di fare del tutto per «un’equa distribuzione dei vaccini».

«La mia visita - ha detto parlando al governo, al corpo diplomatico e alle autorità civili dell’Iraq - avviene nel tempo in cui il mondo intero sta cercando di uscire dalla crisi della pandemia da Covid-19, che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità. Questa crisi richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i tanti passi necessari, tra cui un’equa distribuzione dei vaccini per tutti. Ma non basta: questa crisi è soprattutto un appello a ripensare i nostri stili di vita, il senso della nostra esistenza. Si tratta di uscire da questo tempo di prova migliori di come eravamo prima; di costruire il futuro più su quanto ci unisce che su quanto ci divide».

Papa Francesco è arrivato nella Cattedrale di Sayidat al-Nejat (Nostra Signora della Salvezza) che il 31 ottobre 2010 fu attaccata dall’Isis durante la celebrazione della Messa. Furono uccise 48 persone, tra loro anche due sacerdoti, e restarono feriti 70 fedeli.

Dopo l’attacco la chiesa è stata ristrutturata e per le vittime è stato eretto un memoriale. I due sacerdoti uccisi sono sepolti nella cripta.

Il 31 ottobre 2019 si è chiusa la fase diocesana della causa di beatificazione e dichiarazione di martirio di questi 48 'servi di Diò.

Prima della guerra in Iraq, circa 5mila famiglie visitavano regolarmente la Cattedrale di Sayidat al-Nejat. Dal 2018, le tre chiese siro-cattoliche di Baghdad sono state visitate regolarmente da non più di mille famiglie.

Il Papa in questa chiesa incontra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i seminaristi e i catechisti.

Il Centro Culturale internazionale «L.Einaudi» di San Severo presieduto dalla prof.Rosa Nicoletta Tomasone e la Giuria del Premio Giornalistico presieduta da Marco Clementi, giornalista Rai, nel 20 anniversario della morte della giornalista Maria Grazia Cutuli, uccisa il 19 novembre 2001 sulla strada per Jalalabad, hanno assegnato a Papa Francesco il Premio «per la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione, per non dimenticare e promuovere la Pace». A consegnare la pergamena del Premio al Papa è stato lo stesso giornalista Marco Clementi, inviato del Tg1, sul volo da Roma a Baghdad.

«Oggi è Papa Francesco il giornalista per eccellenza - sottolineano i promotori del Premio -, il testimone del nostro tempo, che percorre le strade del mondo, per guardare l’altro negli occhi, per portare il suo esempio, la sua parola e per promuovere la pace. In questo tempo di pandemia percorre le vie più impervie e dolorose, come quella del 27 marzo da Piazza San Pietro ai piedi del Cristo Miracoloso, come quella di oggi verso l’Iraq».

Il Papa, nell’incontro con il mondo religioso nella chiesa di Nostra Signora ella Salvezza, ha ricordato i «nostri fratelli e sorelle morti nell’attentato terroristico in questa Cattedrale dieci anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che l’incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con gli insegnamenti religiosi. E voglio ricordare tutte le vittime di violenze e persecuzioni, appartenenti a qualsiasi comunità religiosa».

«Domani, a Ur, incontrerò i leader delle tradizioni religiose presenti in questo Paese - ha detto ancora il Papa -, per proclamare ancora una volta la nostra convinzione che la religione deve servire la causa della pace e dell’unità tra tutti i figli di Dio».