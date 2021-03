Circolare del Viminale: più controlli sulla movida

ROMA - Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all’entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi «anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del 'passaggio' a una zona caratterizzata da misure più restrittive».

Saranno predisposti «servizi di controllo mirati» in collaborazione con le polizie locali «nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi».