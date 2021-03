Avanzano delle dosi, negli Usa un'app per vaccinazioni last minute

Negli Usa una app permette di prenotarsi per delle vaccinazioni 'last minute', per cui si viene chiamati se alcune dosi già scongelate avanzano, ad esempio perchè non si presenta chi doveva riceverle. Il sistema, chiamato 'Dr B,, riporta il New York Times, è ancora sperimentale ma ha già l’adesione di oltre 500mila persone.

Alcuni vaccini in uso, come quello Pfizer, devono essere scongelati prima dell’utilizzo, e se non sono utilizzati entro poche ore devono essere gettati. Al momento, riporta il quotidiano, sono solo due i centri che stanno sperimentando la app, ma già 200 hanno chiesto di essere ammessi. Chi si iscrive al servizio deve fornire i dati di base, età , indirizzo ed eventuali malattie preesistenti. Se un centro vaccinale nelle vicinanze ha delle dosi extra l’utilizzatore, scelto da un algoritmo in base ai criteri locali di priorità, viene avvertito tramite un messaggio a cui deve rispondere entro 15 minuti, per poi andare il più velocemente possibile a vaccinarsi. L'ideatore è Cyrus Massoumi, un imprenditore già noto per aver ideato ZocDoc, un servizio che aiuta i pazienti a trovare appuntamenti con i medici, e Shadow, una compagnia che riunisce gli animali scomparsi ai possessori attraverso la tecnologia e una serie di volontari locali. «Alla fine i pazienti hanno bisogno del vaccino - afferma Massoumi -, e ci sono centri che hanno bisogno di aiuto per per fornirli a chi ne ha bisogno».

