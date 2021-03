Ha riportato ferite lievi alle braccia l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, protagonista di un episodio di autolesionismo dopo aver saputo che dovrà tornare in carcere su ordine del Tribunale di sorveglianza. Corona sarà portato presumibilmente all’ospedale Niguarda. Nella sua abitazione, in cui era in detenzione domiciliare, sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura di supporto.

