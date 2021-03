"A Pasqua tutta Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile"

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, per le festività di Pasqua, «disponiamo di una zona rossa di carattere nazionale, naturalmente eccetto le regioni in zona bianca». Questa una delle proposte di nuove misure restrittive che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe presentato alle regioni.

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l’intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali, indicano fonti concordanti.

Le nuove misure restrittive anti-Covid all’esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dalla riunione dei ministri con gli Enti locali.

Superare l’area gialla rispetto al diffondersi della variante inglese. Un’ipotesi di lavoro sarebbe quella di far passare in arancione le regioni ancora in area gialla, per gestire il periodo oggetto del Dl. E’ quanto avrebbe affermato il Cts nel corso della durante l’incontro dei ministri della Salute e delle Autonomie con le Regioni e gli enti locali e a cui gi stessi tecnici hanno partecipato.