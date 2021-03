Bonaccini promuove il nuovo dl in arrivo: "Le Regioni potranno agire a livello provinciale"

Dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini «giudizio positivo» sul decreto legge che il governo si appresta a varare, «anche perchè permette a noi presidenti di prendere misure provinciali». «Il virus si sta espandendo, misure restrittive oggi, per salvare l’estate - avrebbe detto il governatore dell’Emilia Romagna secondo fonti che assistono alla riunione -. Prima le facciamo meglio è. Occorrono massima cautela e prudenza».

«Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid.Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo». Lo avrebbe detto la ministra Mariastella Gelmini, secondo quanto si apprende, all’incontro con gli Enti locali.