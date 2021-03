In Italia 27 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson dalla seconda metà di aprile

La distribuzione del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson, di cui all’Italia spetteranno circa 27 milioni di dosi per il 2021, «inizierà nella seconda metà di aprile» e «verranno rispettatele scadenze». A dirlo a Sky TG24 è stato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Janssen Italia, azienda del Gruppo Johnson & Johnson.

«Si tratta di un vaccino in più, e noi abbiamo bisogno di tutti», ha detto Scaccabarozzi, ricordando che questo siero prevede una somministrazione monodose che faciliterà la gestione. Rispetto ai tempi, «ieri è stato annunciato che rispetteremo gli accordi con la Commissione europea per la consegna di 200 milioni di dosi entro fine anno e si inizierà la distribuzione nella seconda metà di aprile. La Commissione ci dirà dove consegnare e quanti, ricordo che l’Italia ha concordato una cifra di circa il 13,5%, quindi di questi 200 milioni ne arriveranno circa 27 milioni nel nostro Paese».

«Nessuno avrebbe mai pensato - ha concluso - di avere a disposizioni i vaccini in un tempo così breve, dobbiamo tutti lavorare per fare il meglio». «Stiamo facendo una corsa contro il tempo nella produzione, come tutti, e questo vede la collaborazione con tantissimi Paesi e tantissime aziende».