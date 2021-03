Festa al college, 14mila studenti in quarantena

NEW YORK - Una festa costringe alla quarantena i 14.000 studenti dell’università Duke, in North Carolina. Una misura necessaria dopo che 180 studenti sono risultati positivi al Covid e altri 200 sono già in isolamento in seguito a contatti con positivi.

Le autorità universitarie hanno imposto a tutti gli studenti una quarantena di almeno una settimana, durante la quale chi vive nel campus non dovrà lasciare la propria stanza eccetto per fare la spesa.

Sono ammesse passeggiate limitate in gruppi di massimo tre persone. Agli studenti fuori campus è chiesto di non rientrare fino a successiva comunicazione e di limitare i loro spostamenti. I nuovi casi «sono quasi tutti legati alla festa di una confraternita che si è tenuta fuori dall’università».