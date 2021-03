‌ROMA - "Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. E' il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid". Così Alessandro Borghese su Instagram, spiegando: "Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira".

Lo chef e volto noto della Tv poi aggiunge: "Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo, non so più come posarmi sul letto", ma "sono anche piuttosto fortunato, va bene così", conclude.