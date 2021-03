Traffico bloccato in A1 fra Terre di Canossa e Reggio Emilia per un incidente

Traffico bloccato per incidente verso Bologna sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento, a seguito del tamponamento tra due camion ed una vettura al km 133 +500. Tre persone hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118, in due casi si tratta di ferite di lieve entità nell'altro caso di media gravità.

In alternativa si consiglia di uscire a Terre di Canossa -Campegine e dopo aver percorso la viabilità' ordinaria si puo' rientrare in autostrada a Reggio Emilia. In direzione Milano si sono formati rallentamenti per i curiosi.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente

autostrada