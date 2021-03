Giornata record Gb, solo ieri vaccinato 1% dei britannici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 19 MAR - Gli allarmi innescati sul vaccino di Oxford/AstraZeneca, sospeso per alcuni giorni in diversi Paesi Ue fino al nuovo via libera di ieri, non risultano aver avuto impatto - salvo casi di episodici rifiuti - nel Regno Unito, dove la somministrazione di questo siero - destinato a essere iniettato oggi pure al premier Boris Johnson - non è mai stata interrotta. E dove ieri sono state inoculate in totale - fra AstraZeneca e Pfizer - ben 647.378 dosi, record assoluto giornaliero dall'inizio della campagna vaccinale: pari all'1% dell'intera popolazione britannica, riferisce Sky News citando il servizio sanitario nazionale. (ANSA).