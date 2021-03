Tornano in presenza alcune scuole Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Tornano in presenza le lezioni in alcune scuole dell'Umbria. Lo prevede una nuova ordinanza della Regione. Si svolgeranno quindi in presenza le attività dei servizi della prima infanzia (0-36 mesi), della scuola dell'infanzia (fino a 6 anni) e le lezioni delle primarie nei comuni dei distretti sanitari la cui media territoriale di contagi settimanali non supera i 200 casi ogni 100 mila abitanti (esclusi i Comuni che evidenzino un incremento critico). Ancora con didattica a distanza per le scuole secondarie in tutta l'Umbria, nonché quelle delle primarie nei distretti sanitari con una incidenza media maggiore a 200/100mila abitanti. (ANSA).