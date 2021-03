Ue a Erdogan, ridurre escalation, serve agenda positiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - "In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno tenuto oggi una videoconferenza con il presidente turco Erdogan". Lo riferisce l'esecutivo comunitario. "Si è discusso della situazione nel Mediterraneo orientale, compresi gli imminenti colloqui per una soluzione a Cipro, e lo stato di avanzamento delle relazioni Ue-Turchia - precisa la nota - L'Ue ha sottolineato l'importanza di una riduzione sostenuta dell'escalation e di un ulteriore rafforzamento della fiducia per consentire un'agenda più positiva". "I presidenti hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione dei rifugiati siriani ospitati in Turchia, nonché sulla più ampia situazione regionale, comprese la Libia e la Siria", aggiunge il comunicato. (ANSA).