Vaccini: Lombardia, fake news apertura liste per over 60

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - È una Fake news, quella comparsa oggi su alcuni social network e in alcuni siti internet, che riporta la notizia dell'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni il Lombardia. "Si tratta di una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero" fa sapere Regione Lombardia, la quale assicura che "non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del Ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia". (ANSA).