Australia: allarme per un'ondata di topi e ratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Una vasta ondata di ratti e topi si è diffusa la scorsa settimana nell'Australia orientale e rurale, suscitando timori che possa provocare una rara malattia infettiva in tutto il paese. Inquietanti filmati mostrano intere città invase dai roditori, riferisce il quotidiano britannico Express online. Almeno tre persone sono state morse da topi all'interno di ospedali del Paese, mentre gli esperti avvertono che la diffusione dei roditori non farà che peggiorare. Gli agricoltori del New South Wales hanno segnalato "un drastico aumento" della popolazione di topi, che sono stati trovati a sciamare all'interno di silos di grano, fienili e case. Gli esperti hanno collegato il fenomeno alle piogge estive quest'anno insolitamente intense in tutta l'Australia orientale, dopo anni di siccità. C'è anche allarme per la sicurezza dell'acqua potabile, con segnalazioni, riferisce la stessa fonte, di carcasse di topi che finiscono nei serbatoi. (ANSA).