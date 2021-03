Covid: Usa, focolaio in residenza Trump di Mar-a-Lago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Un focolaio di coronavirus è scoppiato a Mar-a-Lago, il resort di Donald Trump a Palm Beach, in Florida. La struttura, che è anche la residenza principale dell'ex presidente da quando ha lasciato la Casa Bianca - riportano i media statunitensi - è stata chiusa parzialmente dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi al Covid. Il country club ha reso noto in un comunicato che il Beach Club e una delle sale da pranzo sono state chiuse, senza specificare però quanti dipendenti hanno contratto il virus. Trump, come è noto, era risultato positivo lo scorso ottobre ed è stato vaccinato a gennaio. Anche sua moglie Melania e suo figlio Barron erano risultati positivi, così come numerosi funzionari della Casa Bianca vicini all'ex presidente. In una email ai membri del club ottenuta dal Washington Post, la direzione di Mar-a-Lago ha sottolineato che sta seguendo "tutte le misure di risposta appropriate" e che i suoi servizi per banchetti ed eventi rimarranno aperti. (ANSA).