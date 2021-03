In arrivo tra oggi e domani 344mila dosi di Moderna, da metà aprile 500 mila di Johnson&Johnson

Sono 344mila le dosi del vaccino di Moderna in arrivo tra oggi e domani in Italia nell’hub militare di Pratica di Mare. Le fiale saranno poi distribuite nei centri vaccinali delle varie regioni. Si tratta finora del più grosso carico singolo fornito da Moderna.

Figliuolo: "Nella seconda metà di aprile Johnson&Johnson e 500mila dosi/giorno"

Le dosi del vaccino Johnson&Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno. Lo ha riferito il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, parlando con la stampa dopo la sua vaccinazione al drive through della Cecchignola a Roma.